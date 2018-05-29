Yıldırım’da spor yatırımları hız kazanıyor

Spor şehri Yıldırım hedefi doğrultusunda ilçeye Türkiye’nin en büyük spor kompleksini inşa eden ve bölgesel spor tesisleriyle çocukların ve gençlerin sağlıklı yetişen bireyler olmasına olanak tanıyan Yıldırım Belediyesi, Yiğitler Mahallesi’ne de spor tesisi kazandırıyor. Akçağlayan Mahallesi’nde de yapımı devam eden spor tesisinin yanı sıra Yiğitler’de de inşası süren tesis, çocukların ve gençlerin kullanımına sunulacak. Bölgeye değer katacak spor tesisinde bin 125 metrekare futbol sahanın yanı sıra 151 metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 205 metrekarelik tesis binası yer alıyor.

Gençlere yapılan yatırımın doğrudan geleceğe yapıldığını ve en doğru yatırım olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Yıldırım’ın değeri her geçen gün artıyor. Bu değişime ve gelişime katkı sağlayacak spor tesislerimizin inşası tüm hızıyla sürüyor. Yıldırımlı çocukların ve gençlerin, bu tesislerde sporla ilgilenecek olmaları, bizleri geleceğin şampiyonlarının ilçemizden çıkması hususunda umutlandırıyor. 250 bin genç nüfusu içerisinde barındıran şehrimizde evlatlarımızı sağlıklı bireyler olarak yetiştirebilmemiz için fiziki mekanlara ihtiyacımız var. Mevcut potansiyeli en iyi ve en doğru şekilde kullanarak sporda marka şehir hedefini tam anlamıyla yerine getirmek için spor tesisi yatırımlarımızı ilçemize kazandırıyoruz. Bu ihtiyaca cevap verebilmek adına hem Türkiye’nin en büyük spor kompleksini ilçemizde inşa ederken hem de bölgesel spor tesislerinin inşasına devam ediyoruz. Çocuklarımızı ilme, tarihe, kültürel değerlerine bağlı sporla yetiştirerek geleceğimizi sağlam temeller üzerine kuruyoruz” diye konuştu.