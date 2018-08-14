Yıldırım’da ‘standart’lar yükseliyor

Başkan İsmail Hakkı Edebali, entegre yönetim sistemlerinin güncellenmesi ve tetkiki için Yıldırım Belediyesi’ne gelen TSE temsilcilerini konuk etti. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelerine 2016 yılından beri aynı anda sahip olan ilk ilçe belediyesi olan Yıldırım Belediyesi, hizmetlerinde kaliteden taviz vermiyor.

Yıldırım Belediyesi’nin 700 bin insanı temsil eden bir kurum olduğunu hatırlatan İsmail Hakkı Edebali, mahalli idare olarak üretilen hizmetler ve vizyon projeleriyle şehir hayatında sürdürülebilirliğin sağlanması gerektiğine vurgu yaptı. Bunun ise ancak prensipli çalışma ve kalite ile mümkün olduğuna işaret eden Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Çalışmalarımızdaki öncelikli kıstasımız kalite olmak zorunda. Marka şehirlerin, kaliteli ürünlerin arka planında alınan cesur kararlar, emek, alın teri ve zahmet vardır. Biz insanlarımıza daha iyi, daha yaşanabilir bir Yıldırım sağlamak için cesur kararlar alıyor ve yoğun bir emek harcıyoruz” dedi.

Kalitenin ancak nazari bilgiler pratiğe yansıtılabildiğinde yakalanabileceğini ifade eden Başkan Edebali, “Biz 2016 yılında önemli bir başarıya imza atarak, Türkiye genelinde TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kalite belgelerine birden sahip olan ilk belediye olduk. Geçen zaman zarfında kaliteyi kurum kültürü haline getirmek ve yaşatmak için tüm çalışanlarımızla bu hedefe doğru birlikte yol aldık. Daha kaliteli hizmet sunmak en önemli çalışma prensibimizdir. Bu süreçte emeği geçen bütün mesai arkadaşlarımı kutluyor, bizleri ziyaretleriyle mutlu eden TSE temsilcilerine teşekkür ediyorum” dedi.