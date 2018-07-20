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20 Temmuz 2018 12:33

Yıldırım’da sünnet cemiyetinde şehide vefa

Yıldırım Belediyesi’nin Karapınar Muhtarlığı ile tertiplediği sünnet şöleninde yüz çocuk erkekliğe ilk adımı attı.

Yıldırım’da sünnet cemiyetinde şehide vefa

20 Temmuz 2018 12:33


Yıldırım Belediyesi ve Karapınar Mahalle Muhtarlığı’nın tertiplediği şölene, iki yıl önce Trabzon’da şehit olan polis memuru İbrahim Akın’ın ismini verildi. Sünnet cemiyetinde 100 çocuk sünnet heyecanı yaşadı. Mahalledeki sünnet cemiyetine Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’nin yanı sıra şehit polis memuru İbrahim Akın’ın ailesi, Bursa Valisi İzzettin Küçük, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Garnizon ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Önder ve mahalle sakinleri katıldı. Kur’an-ı kerim tilâveti ile başlayan şölen, Yıldırım Belediyesi Mehteran Takımı’nın marşlarıyla devam etti.


Sünnet olan çocuklarla yakından ilgilenen Edebali, “Hayırlı bir vazifeyi icrâ etmek için bir araya geldik. Yüzden ailemizin evlatlarının mürüvvetini gördüğümüz güzel ânları yaşıyoruz. Sünnet olan evlatlarımıza Cenab-ı Hak hayırlı ömürler versin. Vatana, millete, topluma ve ailelerine faydalı fertler olmayı nasip etsin. Sünnet cemiyetlerimizde dostlar, komşular bir araya gelerek güzel hatıralara sahip olurlar. Muhtarımızın teklifiyle bu hayırlı cemiyeti bir vefaya dönüştürdük. Şehit polis memurumuz İbrahim Akın’ın şehadete erdiği günün ikinci sene-i devriyesinde gerçekleştirdiğimiz sünnet cemiyetimizde, dualarla, hayırlarla şehidimizi yâd ettik. Bu mutlu günümüzde bizlerle olan dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Cemiyetimizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sünnet olan yavrularımıza huzurlu, hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum” dedi.




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