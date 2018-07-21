Yıldırım’da trafiğe alternatif çözümler

Yıldırım Belediyesi, ilçenin cadde ve sokaklarındaki trafiklendirme çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Yıldırım Belediyesi ekipleri bu çalışmalar doğrultusunda geride kalan ay içerisinde Bağlaraltı, Değirmenönü, Eğitim, Esenevler, Şükraniye, Karamazak,Kurtoğlu, Mollaarap, Selimzade, Sinandede, Değirmenlikızık, Erikli, Karaağaç ve Yeşilmahallelerinde yol düzenleme ve trafiklendirme uygulamaları çerçevesinde hız kesici tümsek, güvenlik aynaları, şerit belirleme dubası ve trafik tabelaları gerekli noktalara yerleştirilerek akıcı ve güvenli bir araç - yaya akışı sağlandı.

Yıldırım’ı modern bir şehir haline getirmek için çaba sarf ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Bir taraftan ilçemizin meselelerine çözüm üretirken, diğer taraftan ilçemizde trafiği çile olmaktan çıkarıyoruz. Yıldırım’daki refah seviyesinı artırmak için ilçeyi daha yaşanabilir kılmak için projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Araç yoğunluğunun yanında trafik işaret ve işaretçi eksikliği can ve mal kayıplarına yol açıyor. Biz de bütün bu kayıpları en aza indirmek ve güvenli bir ulaşım oluşturmak için trafiklendirme çalışmalarına önem veriyoruz” diye konuştu.

Yıldırım’ın cadde ve sokaklarının yeni ve modern bir görünüme kavuşmasına da önem verdiklerini belirten Başkan Edebali, “Mevcut ulaşım aksımızda mahallelerimizde bir çok çıkmaz sokak, ulaşımı zorlaştıran dar aralıklar, park meselesi olan bölgeler yer alıyor. Bunun temelden çözüme kavuşması için yeni imar planlarımızda 30-35 metrelik caddelere yer verdik. Ulaşım planımızda trafik meselesi olmayan güvenli ve geniş yollar yer alıyor. Modern şehircilik anlayışına uygun Yıldırım’ı inşa ediyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda da diğer trafiklendirme çalışmalarımızı gerçekleştirmeye de devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.