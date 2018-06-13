Yıldırım’da yeni kreşlerle geleceğe yatırım

Yıl Mahallesi Kreş Binası’nda inşaat seviyesi yüzde 50’ye, Millet Mahallesi Kreş Binası’nda ise seviye yüzde 65’e ulaştı.

Toplumların kalkınmasında ana unsurlardan biri olan eğitime verdiği destekle ilçeye yeni okul alanları ve eğitim yuvaları kazandıran Yıldırım Belediyesi, modern kreş binaları oluşturmayı sürdürüyor. Yıldırım Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve açılışa gün sayan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yer alan Şerafeddin Atalay Kreşi’nin yanı sıra 75. Yıl ve Millet Mahallelerinde inşaat etabı süren kreş binalarında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İnşaat seviyesinde yüzde 50’ye ulaşılan 75. Yıl Mahallesi’ne kazandırılacak kreş binası, toplamda 985 metrekarelik alanda inşa edilecek ve 3 katlı olarak hizmet verecek. Modern binanın içerisinde 5 adet oyun ve etkinlik odası, oyun bahçesi, 1 adet uyku odası, 1 adet emekleme odası, iç bahçe ve oyun bahçesi yer alacak. İnşaat çalışmalarında yüzde 65’e gelinen, Millet Mahallesi’nde ise toplamda bin 181 metrekarelik alanda inşa edilecek kreş binası 2 katlı olarak hizmet verecek. Modern binanın içerisinde oyun ve etkinlik odası, uyku odası, emzirme odası, emekleme odası, alt açma odası, sağlık odası ve çok amaçlı salon yer alacak.

Aile sıcaklığında eğitim

Geleceğe yapılacak en doğru yatırımın, yarınların mimarı olacak çocukların gelişmesi doğrultusunda şekillenmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, bu amaçla ilçeye bölgesel kreş binaları kazandırdıklarını söyledi. Yarınların teminatı olan çocukların tam donanımlı bireyler olarak yetişmesinin ilk adımına kreşlerin öncülük edeceğine işaret eden Başkan Edebali, “Ülkemizin hedeflerine emin adımlarla ilerlemesi çocuklarımızın alacağı sağlam temellere dayanan bir eğitimle mümkün olabilir. Bölgesel kreşlerde aile sıcaklığı oluşturarak anne sevgisini baba şefkatini aratmayacağız. Güçlü Yıldırım hedefine yetiştireceğimiz güçlü nesillerle ulaşacağız” dedi.