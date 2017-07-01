Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2017 13:04

Yıldırım’da Zabıta Amirliği hizmete girdi

Yıldırım Belediyesi, zabıta ekiplerinin ilçe sakinlerinin taleplerine kısa sürede ulaşabilmesi için yeni Zabıta Amirliği birimi oluşturdu.

Yıldırım’da Zabıta Amirliği hizmete girdi

01 Temmuz 2017 13:04


İnsan sağlığını yakından ilgilendiren konularda çalışmalar yürüten ekipler, pazar yerleri ve fırınlarda rutin denetimler gerçekleştiriyor. Kaldırımlarda vatandaşların ulaşımını önleyici uygulamalara izin vermeyen ekipler, okul yakınlarındaki işletmelerde yaptığı denetimlerle gıda güvenliğinin tehlikeye atılmasının ve öğrencilere zarar verilmesinin önüne geçiyor.


Yeni zabıta birimleri oluşturduklarını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Kazımkarabekir Mahallesi’nde hizmete giren Zabıta Kontrol Amirliği’nde incelemelerde bulundu. İdeal Şehir Yıldırım hedeflerinden birinin de Yıldırım’ı güvenli bir şehir haline getirmek olduğunu vurgulayan Başkan Edebali, “Güvenli şehirler daha kıymetlidir, güvenli şehirlerde insanlar daha huzurludur. Kazımkarabekir, Vatan, Millet, Yunusemre ve Duaçınarı bölgesine hitap edecek Zabıta Kontrol Amirliği’ni ilçemize kazandırdık. Yaklaşık 2 dönümlük alan üzerine kurulu, 230 metrekarelik alanda modern bir zabıta birimi meydana getirdik. Yıldırım’ı hak ettiği konuma getirmek adına ekiplerimiz ile 7 gün 24 saat çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    29°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 7 ŞEVVÂL 1438
  • 01 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:14
  • Güneş :05:31
  • Öğle :13:19
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!