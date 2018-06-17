Yıldırım’daki trafik düzenlemeleriyle ulaşım nefes alıyor

İlçe sakinlerinin ulaşım konusunda sıkıntı yaşamaması için azami gayret gösteren Yıldırım Belediyesi, cadde ve sokaklarda trafik çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Yıldırım Belediyesi ekipleri bu çalışmalar doğrultusunda Namazgah, Mehmet Akif Ersoy, Yiğitler, Kaplıkaya, Musababa, Karapınar, Kurtoğlu, Hacivat, Şirinevler, Beyazıt, Hacıseyfettin, 75. Yıl, Cumalıkızık, Davutdede, Karaağaç, Mevlana, Karapınar, Değirmenlikızık, Değirmenönü, Ertuğrulgazi ve Millet mahallelerinde yol düzenleme ve trafiklendirme uygulamaları çerçevesinde hız kesici tümsek, güvenlik aynaları, şerit belirleme dubası ve trafik tabelaları gerekli noktalara yerleştirilerek akıcı ve güvenli bir araç - yaya akışı sağlandı. Yıldırım’ı çağdaş ve modern bir şehir haline getirmek için gece-gündüz yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Bir taraftan ilçemizin yapısal sorunlarına çözümler üretirken, diğer taraftan ilçemizde trafiği sorun olmaktan çıkarıyoruz” dedi.

Yıldırımlılara en iyi hizmeti vermek için titiz çalışmalar yürüttüklerini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Yıldırım’daki yaşam standartlarını üst seviyelere ulaştırmak ve ilçeyi daha yaşanabilir kılmak için projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Yıldırım’ın en önemli sorunlarından biri olan ulaşım sorununu yaptığımız çalışmalarla gideriyoruz. Büyük şehirlerin en önemli sorunlarının başında trafik geliyor. Araç yoğunluğunun yanında trafik işaret ve işaretçi eksikliği can ve mal kayıplarına yol açıyor. Biz de tüm bu kayıpları en aza indirmek ve güvenli bir ulaşım oluşturmak için trafiklendirme çalışmalarına önem veriyoruz” diye konuştu.

Yıldırım’ın cadde ve sokaklarının yeni ve modern bir görünüme kavuşmasına da önem verdiklerini belirten Başkan Edebali, “Ulaşım planımızda, trafik sorunu olmayan güvenli ve geniş yollar yer alıyor. Bu amaç doğrultusunda modern şehircilik anlayışına uygun Yıldırım’ı inşa ediyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda da diğer trafiklendirme çalışmalarımızı gerçekleştirmeye de devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.