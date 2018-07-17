Yıldırım’dan çifte kreş

Yıl ve Millet mahallelerine kreş yapılıyor.

75. Yıl ve Millet Mahallelerine yapımı hızla devam eden kreşler hizmete girmek için gün sayıyor. 75. Yıl Mahallesi’ne kazandırılacak kreş binası toplam 985 metrekarelik alana inşa edilecek ve 3 katlı olarak hizmet verecek. Bünyesinde 5 adet oyun ve etkinlik odası, oyun bahçesi, 1 adet uyku odası, 1 adet emekleme odası, iç bahçe ve oyun bahçesi yer alacak. Millet Mahallesinde ise toplamda bin 181 metrekarelik alanda inşa edilecek kreş binası 2 katlı olarak hizmet verecek. Modern binanın içerisinde oyun ve etkinlik odası, uyku odası, emzirme odası, emekleme odası, alt açma odası, sağlık odası ve çok amaçlı salon yer alacak.

Yıldırım’ın her alanda gelişmesi için kreşlerin önemine işaret eden Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın tam donanımlı bireyler olarak yetişmesinin ilk adımı bu kreşler olacak. Evvela hizmet gruplarımız arasında yer alan çocuklarımız kreşlerimizle geleceğe emin adımlarla hazırlanacaklar. Ülkemizin hedeflerine emin adımlarla ilerlemesi çocuklarımızın alacağı sağlam temellere dayanan bir eğitimle mümkün olabilir. Temel eğitim safhasında hizmet verecek bölgesel kreşlerde aile sıcaklığı oluşturarak anne sevgisini baba şefkatini aratmayacağız. Güçlü Yıldırım hedefine yetiştireceğimiz güçlü nesillerle ulaşacağız” diye konuştu.