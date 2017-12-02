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02 Aralık 2017 12:19

Yıldırım’dan ısıtan yardım

Yıldırım Belediyesi, kış aylarında da ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor.

Yıldırım’dan ısıtan yardım

02 Aralık 2017 12:19


Yıldırım Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine 2017’de 122 adet soba dağıttı. Yaptıkları bütün hizmetlerin insan odaklı olduğunu söyleyen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Yıldırımlı hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını göz ardı edemeyiz. Soğuk kış aylarında zor durumda bulunan vatandaşlarımıza sobalarını teslim ediyoruz. 2017 yılında122, 2014 yılından itibaren toplamda 466 ihtiyaç sahibi ailemize ulaşarak bu konudaki sıkıntılarını giderdik” dedi.


Edebali, “Yaklaşık 750 bin nüfusu ile Yıldırım olarak büyük bir aileyiz. Bu ailede kimsenin mağdur olmaması için büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Sosyal Paylaşım Atölyesi projemiz başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere ulaşarak giyim, ev eşyası ve gıda yardımı yaparak zor durumda kalmalarını istemiyoruz” diye konuştu.


Edebali, vatandaşları lodosla beraber yaşanabilecek karbonmonoksit ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı da ikaz etti.




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