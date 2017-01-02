Yıldırım’dan istihdama katkı

Yıldırım Belediyesi tarafından YIL-MEK merkezlerinde verilen ücretsiz giyim kurslarına katılan kadınlar birbirinden güzel kıyafetler dikiyor.

YIL-MEK bünyesinde 19 merkezde ücretsiz olarak verdiği giyim kurslarına Yıldırımlı kadınlar büyük rağbet gösteriyor. Akçağlayan, Bağlaraltı, 152 Evler, 75. Yıl, Davutdede, Değirmenönü, Ertuğrulgazi, Güllük, Karapınar, Mehmetakif, Millet, Mollarap, Mollayegan, Musababa, Ulus, Samanlı, Sinandede, Vakıf ve Zümrütevler olmak üzere 19 merkezde bin 138 kursiyer eğitim görüyor. Temel nakış, dikiş ve tasarım derslerinin verildiği kurslarda birbirinden güzel kıyafetler dikiliyor.

YIL-MEK bünyesinde düzenlenen giyim kurslarıyla kadınlara hem hobi, hem de meslek kazandırmayı sürdürdüklerini söyleyen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Merkezlerimizde verdiğimiz ücretsiz giyim kurslarımızla Yıldırımlı hanım kardeşlerimizi üretim zincirinin bir parçası haline getirerek, hobilerini mesleğe dönüştürmelerini sağlıyoruz. Biz projelerimizi aile temeli üzerine inşa ediyoruz. Aile güçlü olursa toplum da güçlü olur. Kadın eli değen ilçe ekonomisi daha fazla kalkınacak" şeklinde konuştu.