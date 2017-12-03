Yıldırım’dan yerel kalkınma hamlesi

Yıldırım’daki girişimciliğin artması ve başarılı işletmelerin yaygınlaştırılması amacıyla Yıldırım Belediyesi’nin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) ile imzaladığı protokol kapsamında gerçekleştirdiği uygulamalı eğitimler sürüyor. Yıldırım Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 2017-2018 yılı 1. dönem eğitimlerinde kursiyerleri ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, her biri yeni ekmek kapısı kurma idealiyle kurslara katılan vatandaşlara destek oldu. Gerçekleşen ziyarette Başkan Edebali’ye AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Hüdayi Yazıcı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş eşlik etti. 2016-2017 eğitim yılında uygulamalı girişimcilik eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını alan 89 girişimci adayının yanı sıra 2017-2018 yılının ilk döneminde de 30 girişimci adayı sertifikalarını almaya hak kazandı.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

18-21 Aralık 2017 ve 15-18 Ocak 2018’de gerçekleştirilecek 2. ve 3. dönem eğitim kayıtları gösterilen yoğun ilgi nedeniyle şimdiden tamamlandı. Uzman eğitmenler tarafından girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı, işletme kavramı, işletme fonksiyonları, işletme türleri, işletme kuruluş şekilleri, mali ve hukuki sorumluluklar, pazar araştırması, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan ve iş modeli ile iş planına yönelik atölye çalışmalarının gerçekleştirildiği uygulamalı eğitimler girişimci adaylarına aktarılıyor. Sertifika almaya hak kazanan girişimci adayları, projelendirdikleri iş fikirlerinin yapılan değerlendirmeler sonucunda uygun görülmesi durumunda KOSGEB hibelerinden faydalanabiliyor.

Ekonomik kalkınma vurgusu

Yıldırım Belediyesi’nin hizmet sağlayıcılığı görevini üstlendiği proje kapsamında girişimcilere verilen eğitimin önemine değinen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “İlçemizde kendi iş fikirlerini hayata geçirecek vatandaşlarımızın üretime dahil olmasıyla birlikte bölge ve ülke ekonomisinde önemli bir kalkınmanın oluşacağına inancımız tam. KOSGEB ile birlikte verdiğimiz eğitimler girişimcilerimize başarının yolunu gösterecek” dedi. Kadın girişimcilerin de ekonomik hayatta pay sahibi olması için destekleyici faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Edebali,” “Öncelikli hizmet gruplarımız arasında yer alan kadınların hayatını kolaylaştırmak adına birçok projeye imza atıyoruz. İş yeri açılmasını kolaylaştıracak düzenlemeleri hayata geçirdik. Kadınların üretime dahil olması için kooperatif kurduk. İlçemizde kadın işveren sayısını çoğaltmak amacıyla çalışmalarımızı bu yönde devam ettiriyoruz” diye konuştu.

Her alanda olduğu gibi bu konuda da başarılı olmanın yolunun inanmaktan ve gayret etmekten geçtiğini vurgulayan Başkan Edebali, “Üretime ve istihdama dahil olacak yeni işletmelerimizle ekonomisi güçlü, refah seviyesi yükselmiş bir şehir konumuna geleceğiz. Hiçbir yükseklik insanlar için erişilemeyecek kadar yüksek değildir. Yeter ki inanalım. Zihnimizde kurduğumuz barajlarla imkânsızlığı hayatımızın her alanına yayıyoruz. Oysa büyük iş adamları ve iş kadınlarının hayat hikâyelerini öğrendiğimizde bir fikirle başlangıcı gerçekleştirdikleri görüyoruz. Bir çaba, bir gayret ve bir adım olursa tahmin edilemeyecek kadar önemli kapılar açılacaktır. Kursta gösterilen gayretlerin ileride önemli kapılar açacağına inanıyorum, tüm girişimi adaylarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.