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29 Kasım 2017 13:22

Yıldırım’ın prestiji tescillendi

Yıldırım Belediyesi’nin Arabayatağı Pazar Yeri projesi, ‘en iyi mimari tasarım’ ödülüne layık görüldü.

Yıldırım’ın prestiji tescillendi

29 Kasım 2017 13:22


Gayrimenkul sektörünün Oscarları olan Sign Of The City Awards 2017’de Arabayatağı Pazar Yeri, Sular Vadisi ve Anıt-Savaş Müzesi projeleri ile finale kalan Yıldırım Belediyesi, bir kez daha Bursa’nın parlayan yıldızı oldu. İstanbul Hilton Bomonti Otel’de düzenlenen ve Türkiye’nin en önemli kamu ile özel sektör temsilcilerinin projeleriyle yer aldığı 5 kategori ve 24 dalda79 projenin boy gösterdiği final yarışmasında ‘en iyi hizmet yapıları kategorisi en iyi sosyo-kültürel yapı’ dalında Arabayatağı Pazar Yeri ve Anıt-Savaş Müzesi, ‘kent ve mimarlık kategorisi en iyi mimari tasarım (kamu) dalında yine Arabayatağı Pazar Yeri ve Anıt-Savaş Müzesi ile ‘en iyi kentsel tasarım’ dalında Sular Vadisi yer aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katıldığı törende, Arabayatağı Pazar Yeri projesi Sign Of The City Awards 2017’de ödülün sahibi oldu.


Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, şehirler için planlanan projelerin temel kriterleri barındırması durumunda başarılı olabileceğini hatırlatarak, “Bu kriterlerin arasında bilimsellik, özgün tasarım, objektif bakış açısı ve standartları bizi biz yapan özellikleri taşımalı. Kültürümüze, değerlerimize, mimari anlayışımıza uygun projeler hayata geçirmeliyiz. Bu çalışmaları yaptığımız zaman sürdürülebilirliği, erişilebilirliği sağlayabiliriz. Yıldırım Belediyesi olarak ürettiğimiz hizmetler ve tasarladığımız projelerde tüm bu kriterlere yer veriyoruz. Bizler şehrimize değer katmak için projeler hazırlarken, birilerinin de üçüncü göz ve gözlemci olarak bunları değerlendirmesi çok anlamlı” dedi.




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