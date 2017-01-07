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07 Ocak 2017 15:42

Yıldırımlı çocuklar basket öğreniyor

Yıldırımlı çocuklar basket öğreniyor

07 Ocak 2017 15:42

Yıldırım Belediyesi genç nüfusun 365 gün spor yapabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Spor okullarında basketbol branşına çocuklar ilgi gösteriyor. 2003 ile 2009 arası doğumlu çocukların katıldığı basketbol kurslarında 135 öğrenci eğitim görüyor. Mimarsinan Spor Salonu’nda kurslarda çocuklara basketbol eğitiminin yanı sıra toplu ve topsuz oyunlar oynatılıyor.
Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Sağlıklı nesiler yetiştirmenin bir yolu da çocuklara sporu sevdirmektir. İlçemizde bulunan genç nüfusun spor ihtiyacına cevap vermek için modern tesislerimizde 365 gün spor imkânı sağlıyoruz” dedi.



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