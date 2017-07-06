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06 Temmuz 2017 16:34

Yıldırımlı çocuklar satranç öğreniyor

Yıldırım Belediyespor Yaz Okulları 1.

Yıldırımlı çocuklar satranç öğreniyor

06 Temmuz 2017 16:34

Dönemi’nde satranç eğitimi alan 36 minik öğrenci, eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.


Yıldırım Belediyesi, okulların tatil olması ile birlikte 36 minik öğrenciye satranç branşında eğitim verdi. Proje kapsamında Mimar Sinan Spor Salonu’nda 12 Haziran’da başlayan Yıldırım Belediyespor 1. Yaz Dönemi, 36 kursiyerin katılımıyla tamamlandı. Kurslara 7 ile 14 yaş arasında katılan minik öğrenciler eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı. Yıldırım Belediyespor Yaz Okulları 2. Dönemi ise 4 Temmuz’da başlayacak.




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