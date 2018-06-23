Yıldırımlı çocukları sünnet heyecanı sardı

Hizmetleriyle insana dokunan Yıldırım Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne yapılan başvurular neticesinde 600 çocuğu sünnet ettirdi. Yeni sünnet müracaatları da devam ediyor.

Belediye Tıp Merkezi’nde sünnet edilen çocukları ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Yıldırım aile dostu bir şehir. Bir yandan hizmetlerimizi sürdürürken diğer yandan da bizim için çok önemli olan sosyal belediyecilik kavramı altında, geçmiş yıllarda gerçekleştirdiğimiz gibi mahallelerimizden gelen talepler doğrultusunda belediyemize müracaat eden vatandaşlarımızın çocuklarını sünnet ettiriyoruz. Yapmış olduğumuz tıbbi müdahalenin yanı sıra sünnet olan çocuklarımıza güzel bir organizasyon düzenleyerek bunu şenliğe çeviriyoruz. Aileleri ve yakınları ile birlikte onlara güzel bir cemiyet yaşatıyoruz. Bu sosyal çalışmaları göreve başladığımızdan bugüne kadar hep sürdürdük. Bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Dayanışma ile değerlerini, kültürünü ve inancını muhafaza eden toplumlar güçlü cemiyetlerdir. Mahalli idare olarak bu dayanışma ruhunun yaşatılması için çalışmaya devam edeceğiz. Hep beraber evlatlarımızın mutluluğunu paylaştık” diye konuştu.