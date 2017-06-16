Yıldırımlı çocukların sünnet heyecanı

Yıldırım Belediyesi, maddi imkanları çocuklarını sünnet ettirmeye yeterli olmayan ailelere destek oluyor. Yıldırım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yapılan başvurular neticesinde dar gelirli ailelerden 200 çocuğu sünnet ettirirken, yeni sünnet müracaatları da devam ediyor. Özel bir hastanede modern ve sağlıklı koşullarda sünnet edilen çocukları hastane yönetimi ile birlikte ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Sünnet Peygamber Efendimiz’den bizlere intikal eden önemli bir dini vecibe ve kültürümüzün bir parçasıdır. Maddi imkanları evlatlarını sünnet ettirmeye yetmeyen ailelerimize destek olarak peygamber efendimizin sünnetini yerine getiriyoruz. Dayanışma ile değerlerini, kültürünü ve inancını muhafaza eden toplumlar güçlü toplumlardır. Yerel yönetim olarak bu dayanışma ruhunun yaşatılması adına yavrularımızın sünnet olmasını sağlayarak hem dar gelirli ailelerimize destek olduk hem de evlatlarımızın mutluluğunu paylaştık” dedi.

"Öncelik dezavantajlı bireylerde"

İlçede yaşayan her insana ayrı değer verdiklerini, dezavantajlı hizmet gruplarında yer alan vatandaşlara ise pozitif ayrımcılık yaparak öncelik tanıdıklarını vurgulayan Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Yıldırım’da yaşayan tüm insanlarımız bizler için birbirinden kıymetli. Ancak dezavantajlı hizmet grubunda yer alan yaşlılarımız, çocuklarımız, kadınlarımız, gençlerimiz ve engellilerimiz bizler için öncelikli sırada yer alıyor. İlçemizdeki dezavantajlı gruplarımıza yönelik birçok sosyal ve kültürel projemizle pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bugün operasyonları gerçekleştirilen çocuklarımıza yine hayatları boyunca unutmayacakları bir sünnet şöleni yaparak kendilerinin ve ailelerinin mutluluğunu tekrar paylaşacağız. Hedefimiz ve önceliğimiz, Yıldırım’ın kardeşlik, barış ve huzuruna katkı sağlamak. Sünnet olan yavrularımıza sağlıklı, hayırlı ve bereketli uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.

Çocuklarla yakından ilgilenen ve geçmiş olsun dileğinde bulunan Başkan Edebali’ye, kendilerine yaşattıkları bu mutluluk ve sağladıkları desteklerden dolayı aileler de teşekkür etti.