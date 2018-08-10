Yıldırımlı gençler geleceği planlıyor

Yıldırım Belediyesi tarafından 11-12 Ağustos tarihlerinde Barış Manço Kültür Merkezi’nde dört oturum halinde gerçekleştirilecek çalıştayda gençler projeler hakkında fikirlerini dile getirecek. İlk oturumda iyilik konusunda yapılabilecek projeler dahilinde yaşlılarla, çocuklarla, engellilerle, şehit ve gazi çocuklarıyla, mültecilerle ve dezavantajlı fertlerle ortak gönüllerde buluşulacak.

Gençlerin geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Biz bu gün gençlerimize güçlü bir devlet, mutlu bir millet bırakmak için çalışıyoruz. Gençlerimizin devralacağı bu bayrağı daha yukarıya taşıyacak fertler olarak yetişmesi de bizim öncelikli görevimiz. Kültürümüzün aslî unsurları olan, paylaşma, yardımlaşama dayanışma, saygı, sevgi gibi değerlerimizin geleceğe taşınması ancak gençlerimizin doğru yetiştirilmesi ile mümkündür” diye konuştu.