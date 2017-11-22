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22 Kasım 2017 15:06

Yıldırımlı kadınlar hem öğreniyor, hem kazanıyor

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi’ni ziyaret ederek kadınlara destek oldu.

Yıldırımlı kadınlar hem öğreniyor, hem kazanıyor

22 Kasım 2017 15:06


Başkan İsmail Hakkı Edebali, Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi (YIL-KA) Namazgah Atölyesi ve Namazgah Kurs Merkezi’ni ziyaret etti. Yıldırımlı kadınların ekonomiye dahil olarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlamları için kurulan kooperatif Namazgâh Mahallesi’nin yanı sıra Güllük ve Ertuğrulgazi’de bulunan merkezlerde üretim yapıyor. YIL-MEK’te görev yapan ve aynı zamanda YIL-KA üyesi 3 eğitmenin gözetiminde, YIL-MEK bünyesinde faaliyet gösteren mefruşat, giyim ve iğne oyası branşlarında eğitim gören kursiyerler, bebe giyim ürünleri ve mefruşat ürünleri yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyor.


Kooperatifte incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, ekonomik kalkınmanın ancak kadınların üretime dahil olması ile mümkün olduğunun altını çizerek, “Kadınların dahil olmadığı kalkınma hamlesinin bir ayağı mutlaka eksik kalır. Aileyi olduğu gibi ekonomiyi de güçlü kılacak olan kadındır. Bu düşünceyle göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kadınları güçlendirecek projeleri hayata geçirdik. YIL-MEK’i yeniden yapılandırdık. Bugün itibarı ile 31 mahalledeki 40 merkezimizde 52 farklı branşta 154 öğretmenimiz 13 bin 180 kursiyerimize eğitim veriyor. Kadınlarımızın edindiği bu bilgiyi üretime dönüştürerek, aynı zamanda bunu pazarlayabilmek için 2015 yılında kooperatifimizi oluşturduk. Böylece kadınları üretime dahil ettik” dedi.




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