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10 Ocak 2017 15:55

Yıldırımlı kadınlar sağlıklı yaşıyor

Yıldırımlı kadınlar sağlıklı yaşıyor

10 Ocak 2017 15:55

Yıldırım Belediyesi, ilçenin dört bir yanında hizmet veren spor merkezleriyle zinde bir hayatın kapılarını kadınlar için aralıyor.
Millet Mahallesi, 75. Yıl Mahallesi, Dr.Sadık Ahmet Spor Merkezi ve Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki pilates seanslarına Yıldırımlı kadınlar ilgi gösteriyor. Pazartesi ve Cumartesi arası haftanın 6 günü yapılan pilates kurslarında 08.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet veriliyor. 4 ayrı merkezde kadınlara kurs veren 12 antrenör, 650 üyeye spor yapma imkanı sağlıyor. Tesislerde kadınların eşyalarını koyabilecekleri kilitli dolaplar, soyunma odaları, dinlenme alanları ve duşlar mevcut.
Öte yandan spor merkezlerine giderek kurslara katılma imkânı bulunmayan kadınlar, Yıldırım Belediyesi Web TV (tv.yildirim.bel.tr) üzerinden interaktif eğitimle pilates programlarını izleyerek evlerinde spor yapabiliyor.
Öncelikli hizmet grubunda yer alan kadınlar için projeler ürettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde kadınlara pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Ev hanımları ve çalışan kadınların daha sağlıklı, daha güvenli ve daha hijyenik bir ortamda spor yapabilmeleri için kadın spor merkezlerimizi hayata geçirdik. Profesyonel spor salonlarında bulunan aletleri kadınların hizmetine sunduk” diye konuştu.



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