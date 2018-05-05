Yıldırımlı kadınların eserleri görücüye çıktı

El emeği göz nuru eserler sergiye katılan ilçe sakinlerinin büyük ilgisini çekti.

Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış törenine AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın ile çok sayıda davetli katıldı. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, kadının içinde bulunmadığı hiçbir faaliyetin başarılı olamayacağını belirtti.

Yıldırım Belediyesi’nde bütün hizmetlerin merkezine kadınları koyduklarını ve bu maksatla Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü kurduklarını dile getiren Edebali, “Geriye dönüp baktığımda nüfusumuzun yarısını oluşturan, diğer yarısını da eğiten kadınlarımız ile ilgili çok güzel hizmetler yapmışız. Mesela Kanser Erken Tarama, Teşhis Merkezi’mize (KETEM) gelen 40 bin kadınımız tamamen ücretsiz olarak bu hizmetimizden istifade etti. Kadınlarımızla ilgili Yıldırım’da bugüne kadar 5 tane Kadın Eğitim ve Spor Merkezi açtık. On binlerce kadınımız da bu spor merkezlerimizden yararlanmaya devam ediyor. Bu yıl 2 tane daha açmayı planlıyoruz. Düzenlediğimiz kültür turlarıyla 15 bine yakın kadınımızı kültür şehirlerine götürdük. Bütün bu hizmetlere baktığımız zaman insana dokunan, çok daha iyi bir dayanışma toplumu olmak için kadınlarımızı hizmetin merkezine aldığımız faaliyetler” diye konuştu.

Edebali, “Yıldırım’ı geleceğe hazırlıyoruz. Yıldırım’a, sular vadisi, spor kompleksleri, gençlik merkezleri, meydanlar, tematik parklar, mahalle konakları gibi yeni vizyon projeler kazandırıyoruz. Bu hizmetlerin maksadı da yine insana dokunmaktır. Bunun için Yıldırım Belediyesi’nin kültürel ve sosyal faaliyetlerini çok çok önemsiyoruz. 2014 yılından bugüne kadar Meslek Edindirme Kurslarımız ile eğitim verdiğimiz kişi sayısı 50 bini geçti. Sadece bu yıl 13 bin 180 kadınımıza 85 branşta eğitim verildi. Artık Yıldırım Belediyesi’nin Meslek Edindirme Kursları Yıldırım’ın sınırlarını aştı. Bursa’nın değişik bölgelerinde, Ördekli Kültür Merkezi’nde, Kent Meydanı’nda, otellerde sergilerimizi açıyoruz. Yıldırım’da sanat harikalarının nasıl oluşturulduğunu da oradaki vatandaşlarımızla müşahede ediyoruz. Kursiyerlerimizin ürünlerini pazarlamak, tanıtmak ve satışı için Yıldırım Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kurduk. Çıtayı çok yükselttik, daha da arttıracağız. Yıldırım ilçemiz için birçok hedefimiz var. Yıldırım’ın hak ettiği birçok güzel ifade var. Benim ise Yıldırım’a en çok yakıştırdığım ifade, Yıldırım aile dostu bir şehir ve bu da kadınların sayesinde” şeklinde konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin de, Yıldırım’ın geleceğinin çok güzel olacağını belirterek, “Yıldırım’ın kadınları Yıldırım’a şekil veren kadınlardır. Yıldırım Belediye Başkanımızın arkasındaki kadın gücünü görüyorum ve onu gönülden kutluyorum. Başkanımızın çok güzel hayalleri, projeleri var. Bunları uygulamaya geçirecek arkasında çok güçlü siyasi bir destek var. Engellemek isteyenlerde ama var. Ama güç ve akıl bu engellemek isteyenlerin üstesinden gelecek. Çünkü inanç her şeyin önünde gelir ve ben bu inancı sayın belediye başkanımızda görüyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından davetliler sergiyi gezdi.