Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 13:09

Yıldırımlı minikler başkan amcalarını ağırladı

Yıldırımlı minikler başkan amcalarını ağırladı

04 Ocak 2017 13:09

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, YIL-MEK Okul Öncesi Eğitim Sınıfı öğrencileri ile bir araya geldi.
Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) kapsamında çocuklara eğitim verilen Yeşilyayla Okul Öncesi Eğitim Sınıfı’nı ziyaret eden Başkan İsmail Hakkı Edebali, miniklerle bir araya geldi. Miniklerle sohbet eden Edebali, “Kendi değerlerinden uzaklaşan toplumlar sıradanlaşarak insan yığınlarından öteye gidemez. Binlerce yıllık geleneklerimizin hala sürdürülebilmesinin en önemli göstergesi güçlü toplum yapısına sahip olmamızdır. Okul öncesi eğitim, yavrularımızın donanımlı bireyler olarak yetişmesinin ilk basamağıdır. Eğitim, aile içerisinde başlayan ve ömür boyu süre gelen bir önemli olgudur. Geleceğini garanti altına almak isteyen her toplum çocuklarını özenle yetiştirmelidir. Bu seferberliğin altın anahtarı ise okul öncesi eğitimdir” dedi.
Yıldırım Belediyesi olarak öncelikli hizmet grubunda yer alan çocuklara ücretsiz verilen okul öncesi eğitimiyle, geleceğe yatırım yaptıklarını vurgulayan Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Kültürünü ve medeniyetini temsil edecek, örf ve adetlerini sonraki kuşaklara taşıyacak bir nesle imza atmak için okul öncesi eğitim sınıflarımızın göstermiş olduğu çalışmalara özellikle önem veriyoruz. Binlerce yavrumuzu, kendilerine anne şefkatiyle yaklaşan eğitim neferi öğretmenlerimizle yaşama hazırlıyoruz. Bu konuda ailelerin artarak gelen taleplerine cevap verebilmek için her yıl sınıf sayımızı artırıyoruz. YIL-MEK bünyesinde yer alan okul öncesi eğitim birimlerimiz 33 merkez 59 sınıf ve 111 şubede 3 bin 115evladımızı yarınlara hazırlıyor” ifadelerini kullandı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
11
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    11°C
  • Cuma
    Yoğun Kar Yağışı
    0°C
  • Cumartesi
    Yoğun Kar Yağışı
    0°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç