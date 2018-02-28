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28 Şubat 2018 15:17

Yıldırımlı miniklere deprem eğitimi

Yıldırım Belediyesi tarafından okullarda deprem eğitimleri veriliyor.

Yıldırımlı miniklere deprem eğitimi

28 Şubat 2018 15:17


Yıldırım Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve gönüllülerden oluşan Yıldırım Arama-Kurtarma ekibi “Deprem Haftası” dolayısıyla Ertuğrulgazi YIL-MEK Okul Öncesi Sınıfı öğrencilerine eğitim verdi. Deprem anında nasıl davranmaları gerektiğini yetkililerden uygulamalı olarak öğrenen minikler, deprem, sel, yangın gibi tehlikelerden korunma yollarını, afet çantasını hazırlamayı, deprem anında yapılması gereken çök-kapan-tutun hareketini ve afet sonrası ev ve bina tahliyesinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi aldı. Program kapsamında düzenlenen tatbikatta ise ders sırasında meydana gelen depremde hemen sıraların altına saklanan öğrenciler, depremin ardından hızla okulu tahliye etti.




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