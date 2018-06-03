Yıldırımlı miniklerin mezuniyet heyecanı

Sahnelenen dans ve tiyatro oyunları ile hünerlerini gösteren minik öğrenciler, hazırladıkları özel gösteriler ve şarkılarla ailelerine duygusal dakikalar yaşattı. Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa katılan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Bu anlamlı gösteride miniklerle ve siz değerli aileleri ile birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Çocukları hayata hazırlarken mutlaka onlara iyi bir eğitim verilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren öncelikli hizmet grubu olarak belirlediğimiz çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlama sorumluluğunda olduk. Evlatlarımızı değerlerimizle, kültürümüzle, inançlarımızla yetiştirmeliyiz ki gelecek kuşaklara da bu büyük mirası aktarabilelim. Toplumumuzu ayakta tutan en önemli unsur ailedir. Çocuklarımız bizim gönül hazinemizdir. Cenab-ı Hakk’ın anne ve babalara verdiği en güzel hediyedir. Çocuklarımızla hayatın ne kadar anlamlı, kıymetli ve değerli olduğunu anlıyoruz. Yerel yönetim olarak bizler de evlatlarımızın hayata en iyi şekilde hazırlanması için kreşimizde ve okul öncesi eğitim sınıflarımızda çok önemli hizmet veriyoruz” diye konuştu.

Tam donanımlı bir çocuk yetiştirmenin bir ülkenin geleceğine yapılacak en önemli yatırım olduğunu belirten Başkan Edebali, “Geleceğini garanti altına almak isteyen her toplum çocuklarını özenle yetiştirmelidir. Kendi değerlerinden uzaklaşan toplumlar sıradanlaşarak insan yığınlarından öteye gidemez. Binlerce yıllık geleneklerimizin hala sürdürülebilmesinin en önemli göstergesi güçlü toplum yapısına sahip olmamızdır. En doğru yatırımın insana yapılan yatırım olduğu şiarıyla hareket ederek bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çocuklarımıza desteğe devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Eğitimde anne şefkati

Öğretmenlerin kutsal bir vazifeye imza attıklarının da altını çizen Başkan Edebali, “Anne, baba, öğretmen ve kurumların gerçekleştirdiği işbirliği ile çocuklarımıza kaliteli bir eğitim veriyoruz. Gösterdikleri karşılıksız emek ve sevgi ile evlatlarımızı yarınlara taşıyan, yavrularımızı hayata hazırlarken, eğitimi anne şefkatiyle özel ilgi göstererek gerçekleştiren öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerini kullandı.