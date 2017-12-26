Yıldırımlı öğrencilere kişisel gelişim semineri

Yıldırım Belediyesi’nin öncelikli hizmet grupları arasında yer alan çocuklara ve gençlere yönelik çalışmaları devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen ‘Okullar Hayat Olsun’ projesi kapsamında Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gülçiçek Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrencilere kişisel gelişim seminerleri verildi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik seminerlerde hedef belirlemenin önemi, öğrencilik yıllarında etkili planlamanın yapılması konuları aktarıldı. İyi bir gelecek için olumlu düşünmenin kattığı artı değerlerin de verilen örneklerle pekiştirildiği programlarda, okulda ve sosyal hayatta yapılması gerekenler öğrencilere anlatıldı. Seminerlerin oldukça verimli geçtiğini belirten öğrenciler, programların gerçekleşmesinde katkısından dolayı Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’ye teşekkür etti.