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31 Temmuz 2018 16:09

Yıldırımlı raket rakip tanımıyor

Yıldırımlı başarılı raket Ozan Çetin, Türkiye Tenis Federasyonu 14 Yaş Yaz Kupası 3 Turnuvasında şampiyon olarak kariyerinin en büyük başarısını elde etti.

Yıldırımlı raket rakip tanımıyor

31 Temmuz 2018 16:09


Amatör branşlarda katıldığı her organizasyonda farkını ortaya koyan Yıldırım Belediyesipor, tenis dalında başarılarını sürdürüyor. Yıldırım Belediyesporlu başarılı raket Ozan Çetin, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 20-29 Temmuz tarihleri arasında Afyon’da düzenlenen 14 Yaş Yaz Kupası 3’te korta çıktığı 7 maçı da kazanarakşampiyon oldu. 2018 yılı içerisinde katıldığı 6 turnuvada da final oynama başarısı gösteren Ozan, turnuvalarda mücadele ettiği 25 karşılaşmanın 21’ini kazanarak başarılı kariyer çıtasını yükseğe taşımayı sürdürdü.




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