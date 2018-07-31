Yıldırımlı raket rakip tanımıyor

Amatör branşlarda katıldığı her organizasyonda farkını ortaya koyan Yıldırım Belediyesipor, tenis dalında başarılarını sürdürüyor. Yıldırım Belediyesporlu başarılı raket Ozan Çetin, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 20-29 Temmuz tarihleri arasında Afyon’da düzenlenen 14 Yaş Yaz Kupası 3’te korta çıktığı 7 maçı da kazanarakşampiyon oldu. 2018 yılı içerisinde katıldığı 6 turnuvada da final oynama başarısı gösteren Ozan, turnuvalarda mücadele ettiği 25 karşılaşmanın 21’ini kazanarak başarılı kariyer çıtasını yükseğe taşımayı sürdürdü.