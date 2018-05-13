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13 Mayıs 2018 13:17

Yıldırımlı sporcular havuzdan altınla çıktı

Yıldırım Belediyespor Yüzme Takımı, Türkiye’nin önemli spor kulüplerinin katıldığı organizasyonda şampiyonluğu Yıldırım’a getirdi.

Yıldırımlı sporcular havuzdan altınla çıktı

13 Mayıs 2018 13:17


Amatör branşlarda başarılarını katlayan Yıldırım Belediyespor’da Yüzme Takımı, İstanbul’da düzenlenen 11-12 Yaş Yüzme Türkiye Şampiyonası Final müsabakalarında takım halinde şampiyon oldu. Türkiye’nin önde gelen kulüplerin havuzda yer aldığı organizasyonda altına yüzen Yıldırım Belediyesporlu kulaçlar büyük başarı elde etti. Enkaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve İstanbul Üniversitesi gibi kulüpleri geride bırakan, Eren Arslan, Ege Nizam, İlker Şentürk, Göksu Gümüş, Buse Konuş ve Eliz Yunus’tan oluşan Yıldırım Belediyespor Yüzme Takımı, elde ettiği 3:06.12’lik derece ile 11 takımın yer aldığı mücadelede şampiyon oldu. En iyi 3 kız en iyi 3 erkek sporcunun katıldığı en büyük ve en önemli yarış olarak gösterilen 6x50 metre serbest yüzme bayrak takımı yarışında şampiyon olan Yıldırım Belediyespor, elde ettiği bu sonuçla birlikte başarısını tüm Türkiye’ye gösterdi.




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