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19 Haziran 2017 14:24

Yıldırımlı tenisçilerden çifte şampiyonluk

Yıldırım Belediyesporlu tenisçiler katıldıkları yurt içi organizasyonlarda şampiyonluk kürsüsünü rakiplerine bırakmıyor.

Yıldırımlı tenisçilerden çifte şampiyonluk

19 Haziran 2017 14:24


Yıldırım Belediyespor, amatör branşlardaki şampiyonluk madalyalarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Yıldırım Belediyesporlu başarılı tenisçiler Kaan Dönmez ve Derya Erdem, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 14-18 Haziran’da Balıkesir’de düzenlenen toplam 54 sporcunun katıldığı 14 Yaş Turnuvası’nda şampiyon oldu.


Erkeklerde Kaan Dönmez final maçında Gebze Tenis Kulübü sporcusunu 4-1 ve 5-3’lük setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu. Kaan Dönmez bu sonuçlarla katıldığı son 3 turnuvada 14 maçta 13 galibiyet alarak büyük bir başarıya imza attı. Kızlarda ise Derya Erdem final karşılaşmasında Edirne DSİ Kulübü sporcusunu 4-0’lık setlerle 2-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.




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