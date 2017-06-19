Yıldırımlı tenisçilerden çifte şampiyonluk

Yıldırım Belediyespor, amatör branşlardaki şampiyonluk madalyalarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Yıldırım Belediyesporlu başarılı tenisçiler Kaan Dönmez ve Derya Erdem, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 14-18 Haziran’da Balıkesir’de düzenlenen toplam 54 sporcunun katıldığı 14 Yaş Turnuvası’nda şampiyon oldu.

Erkeklerde Kaan Dönmez final maçında Gebze Tenis Kulübü sporcusunu 4-1 ve 5-3’lük setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu. Kaan Dönmez bu sonuçlarla katıldığı son 3 turnuvada 14 maçta 13 galibiyet alarak büyük bir başarıya imza attı. Kızlarda ise Derya Erdem final karşılaşmasında Edirne DSİ Kulübü sporcusunu 4-0’lık setlerle 2-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.