Yıldırımlılar kültür turlarıyla Türkiye’yi geziyor

Medeniyetlerin beşiği Anadolu’nun tarihî mirasıyla ilçe sakinlerini buluşturan Yıldırım Belediyesi’nin düzenlediği kültür turları ilgi görüyor. 2016 yılından bu yana düzenlenen kültür turlarında kayıtlar başladı. Belediye, Yıldırımlıları Konya, Çanakkale, Bolu-Abant, Safranbolu-Amasra ve İstanbul’a götürüyor. Yıldırım Belediyesi Hizmet Binası önünden kalkacak otobüslerle düzenlenecek turlarda vatandaşlara gidecekleri yerlerin detaylı bilgilerinin anlatıldığı broşürler de dağıtılıyor.

Öte yandan Yıldırım Belediyesi, ‘baba-çocuk kültür turları’ projesi çerçevesinde Yıldırımlı baba ve çocukları her cumartesi-pazar İstanbul’un tarihî ve kültürel zenginlikleri ile buluşturuyor. Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Camii’ne kadar İstanbul’un tarihî mekânlarını gezme fırsatı bulan babalar ve çocukları, günün sonunda ViaSea Temapark ve Akvaryum’da eğlenerek birlikte vakit geçiriyor. Turlara katılmak isteyen vatandaşlar Yıldırım Belediyesi hizmet binası, Barış Manço Kültür Merkezi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Yunus Emre Spor Kompleksi, Piremir YIL-MEK Okul Öncesi Birimi ile Çınarönü, Şirinevler ve Karapınar Mahalle Konakları YIL-MEK Okul Öncesi Birimleri’ndeki başvuru noktalarından biletlerini alabiliyor.