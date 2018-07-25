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25 Temmuz 2018 15:22

Yıldırımlılardan kültür turlarına büyük ilgi

Yıldırım Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen kültür turlarında ağustos ayı kayıtları başladı.

Yıldırımlılardan kültür turlarına büyük ilgi

25 Temmuz 2018 15:22


Yıldırım Belediyesi, vatandaşları ücretsiz olarak Türkiye’nin önemli turizm merkezleriyle buluşturmaya devam ediyor. Medeniyetler beşiği Anadolu’nun tarihî mirasıyla ilçe sakinlerini kucaklaştıran Yıldırım Belediyesi’nin düzenlediği kültür turları ilgi görüyor. 2016 yılından bu yana düzenlenen kültür turlarında 19 bin 255 kişiyi eşsiz doğal ve tarihî zenginliklerle buluşturan Yıldırım Belediyesi, bu sene gerçekleştirdiği turlarla Yıldırımlıları Konya, Çanakkale, Bolu-Abant, Safranbolu-Amasra ve İstanbul’a götürüyor.


Turlara katılmak isteyen vatandaşlar, Yıldırım Belediyesi hizmet binası, Barış Manço Kültür Merkezi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Yunus Emre Spor Kompleksi, Piremir YIL-MEK Okul Öncesi Birimi ile Çınarönü, Şirinevler ve Karapınar mahalle konakları YIL-MEK Okul Öncesi Birimleri’ndeki başvuru noktalarından biletlerini alabiliyor. Yıldırım Belediyesi hizmet binası önünden kalkacak otobüslerle düzenlenecek turlarda vatandaşlara gidecekleri yerleri anlatan broşürler de dağıtılacak.




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