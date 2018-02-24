Yıllardır bebekleri olmayan çift oyuncak bebekle avunuyor

Muş’ta 5 yıl önce dünya evine giren Ersin ve Saadet Yılmaz çiftinin 5 senedir çocukları olmuyor. Çocuklarının olması için çalmadık kapı bırakmayan çifte, doktorlar tek çarelerinin tüp bebek olduğunu söyledi. Çobanlık yaparak geçimini sürdüren aile tedavi olmak için Bursa’ya geldi. Durumları iyi olmadığı için burada akrabalarının yanında kalan çift ilk önce Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine daha sonra Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine başvurdu. Tedavi olmak için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi giden çifte 1,5 yıl sonrasına gün verildi.

Şu an 37 yaşında olan ve tüp bebek için 38 yaşına kadar tedavisi olması gereken Saadet Yılmaz’a, hastanenin 1,5 yıl sonraya gün vermesi 37 yaşında olan kadının tüp bebek sahibi olmasını imkansız hale getirdi. Tek çarelerinin özel bir tüp bebek tedavi merkezi olduğunu belirten çift, 15 bin liralık tedavi masrafını karşılayamıyor. Hayırseverlerden gelecek yardımları bekleyen çift, kısa sürede parayı bulabilirse hemen tüp bebek tedavisine başlayarak, çocuk sahibi olacağı günü bekleyecek. Ellerinden oyuncak bebekleri düşürmeyen Yılmaz çifti, bu şekilde bir nebze de olsa çocuk hasretini dindirmeye çalışıyor.

Yıllardır çocuklarının olmadığını söyleyen Ersin yılmaz, "Eşimle 5 yıl önce evlendik. Çocuğumuz olmayınca Muş’ta doktorlara gittik. Onlar da bize tek çarenin tüp bebek tedavi olmak olduğunu söyledi. Memleketimde tüp bebek tedavisi merkezi olmadığı için Bursa’daki yakınlarımın yanına gelerek burada tedavi olmaya karar verdik. İlk önce Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittik. Onlar da bizi Uludağ Üniversitesine gönderdi. Burada bize 1,5 yıl sonraya gün verildi. Tüp bebekte son tedavi yaşı 38, eşim 37 yaşında. Kısa süre içinde tüp bebek tedavisine başlamamız lazım. Tek çare özel bir merkezde tedavi olmak. Maddi durumumuz iyi olmadığı için 15 bin liralık tedavi masrafını karşılayamıyoruz. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz" dedi.

Oyuncak bebekleri severek çocuk hasretini gidermeye çalıştığını ifade eden Saadet Yılmaz, "Çocuğumuz olmuyor. Bunun için tüp bebek tedavisi olmamız gerekiyor. Maddi durumumuz yok, hayırseverlerden yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu.