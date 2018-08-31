Yıllardır paralarını alamayan işçiler eylem yaptı

İşten çıkarılan işçiler aradan 3 yıl geçmesine rağmen hem maaşlarını, hem de tazminatlarını alamayınca firmanın önünde eylem yaptı.

Bursa’da bir enerji şirketi, 2015 yılında girdiği maddi sıkıntılar sebebiyle şirketi kapatma kararı aldı. Firmada çalışan 80 işçi işten çıkarıldı. İşten çıkarılmadan önce işçilerin maaşlarını ödeyemeyen firma işçilere alacakları kıdem tazminatlarını da tahsil edemedi. 3 yıl geçmesine rağmen hem maaşları hem de tazminatları ödenmeyen işçiler firmanın önünde bir araya gelerek eylem yaptı. İşçiler şirkette 30 kişinin hala çalışıyor göründüğünü bunlardan fiilen çalışmayanlar olmasına rağmen 30 kişiye maaşlarının her ay düzenli yatırıldığını iddia ederek hukuki olarak da mücadele yürüttüklerini kaydetti. Öte yandan, şirketin bir devlet bankasına ipotek edildiğini dile getiren işçiler, davaları kazanmalarına rağmen alacaklarını tahsil etmekte sorun yaşadıklarını öne sürdü.

Çalışanlardan Saffet Ünal, yaklaşık 15 yıl bu firmada çalıştığını dile getirerek ortalama 100 bin liralık alacağı olduğunu ve açtığı davayı kazanmasına rağmen parasını alamadığını dile getirerek, “Ben yaklaşık 15 yıl aynı iş yerinde çalıştım. 2015 yılı Aralık yılında arkadaşlarımla birlikte işten çıkarıldım. İşten çıkarıldığımda ne içerdeki maaşlarımı ne de kıdem tazminatımı alamadım. Ben mahkemeye verenlerden biriyim. Mahkemeyi kazandım ve ona rağmen bir şekilde alacağımı tahsil edemedim. Normalde 80 bin lira alacağım var ama faizleri ile birlikte o rakam 100 bin lira oldu” ifadelerini kullandı.

Bir diğer çalışan Murat Manço da, arkadaşlarıyla birlikte mağdur olduklarını ve en az çalışanın 7 yıllık personel olduğuna değinerek firma yetkilileri tarafından sürekli oyalandıklarını iddia etti. Manço, “Benim de 6 buçuk 7 yıllık bir çalışma sürem var. Arkadaşlarımla birlikte 3 yıldır alacağımızı tahsil edemiyoruz. Maaşlarımız, kıdem ve ihbar tazminatlarımız ve izin paralarımız var. 3 yıldır bizi sürekli 3 ay sonra 6 ay sonra ödeyeceğiz diyerek oyaladılar. Çoğumuz bu sebepten iyi niyetli davranarak dava bile açmadık. Bizi işten çıkaran bu firma kendi yakınları olduklarını öğrendiğimiz 30 kişiye hala maaş ödüyor. Bu 30 kişinin arasında fiilen çalışmayanlar bile maaşlarını alabiliyor. 30 kişiye aylık ortalama ödenen paraları duyuyoruz ve mağdur edildiğimizi görüyoruz. Fiilen çalışmayan insanlara bile maaş ödenirken bizim alacağımız sürekli erteleniyor. Bizim amacımız burada bir araya gelerek mağduriyetimize dikkat çekmekti. İlerleyen süreçte hukuki olarak da bu konunun takipçisi olacağız ve gerekirse Cumhurbaşkanına kadar mağduriyetimizi dile getireceğiz” dedi.