Yılmaz mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Bursa'nın Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, mahalle muhtarları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Bölge Parkı'ndaki kahvaltıya AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile muhtarlar katıldı. Mahallelerin meselelerinin ele alındığı toplantıda konuşan Başkan Refik Yılmaz, Gemlik'te hayat standartlarını yükseltmek ve hizmet kervanını eksiksiz yürütmek adına bu toplantıları periyodik hale getirdiklerini söyledi. Refik Yılmaz, ”Gemlik'in bütün mahallelerinde belediye birimlerin çalışmaları devam ediyor. Rutin belediye hizmetlerinin yanında şehrimizi gelecek nesillere taşıyacak çok önemli projeleri de hayata geçiriyoruz. Kentimizi marka şehir haline getirmek için elbette vatandaşlarımızın görüş ve taleplerini de değerlendiriyoruz. Mahallelerinde vatandaşlarımızın sesi olan muhtarlarımızla toplantıların, yeni yatırımlar ve hizmetler açısından önemli olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

Toplantıda elektrik, internet alt yapısı, BUSKİ çalışmaları gibi konularda da sıkıntılar ele alındı.