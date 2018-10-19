Yılmaz muhtarları ağırladı

Bursa'nın Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, 19 Ekim “Muhtarlar Günü” dolayısıyla ilçedeki mahalle muhtarlarını ağırladı.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, muhtarların mahallelerin eksiklerini kurumlarına aktarmak gibi mühim bir görevi yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Refik Yılmaz, “Bulunduğu mahallelerde devletimizin bütün kurumlarını temsil eden, her fırsatta bir araya gelerek vatandaşlarımızın meselelerine birlikte çözüm aradığımız siz değerli muhtarlarımızın gününü kutluyor, nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretin ardından Gemlik Belediyesi tarafından muhtarlara yemek verildi. Bölge Parkı'ndaki yemeğe Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Avcı ve Vedat Büyükgölcigezli'nin yanı sıra İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Duran ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Barış Bozkurt da katıldı.