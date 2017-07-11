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11 Temmuz 2017 15:06

Yılport yatırıma doymuyor

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Gemport limanında yatırımlar devam ediyor.

Yılport yatırıma doymuyor

11 Temmuz 2017 15:06


Yurt dışından 4 adet konteyner istif vinci gemi ile limana geldi ve montajları başladı. Gemport liman işletmesinden yapılan açıklamada, "Limana gelen 4 adet konteyner istif vinci 12 milyon dolar değerinde. Çalışmalar kapsamında genişletilen rıhtım inşaatı bitiminde de 3 adet QC konteynır yükleme vinci gelecek. Bu vinçlerin tanesi 30 milyon dolar. Projenin bitiminde Marmara’nın en büyük limanı ile birlikte Bursa’nın dünyaya açılan en önemli limanı Gemport olacak” denildi.


2 yılda bitirilmesi planlanan proje için toplam 150 milyon dolar yatırım yapılacak.




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