Yılport yatırıma doymuyor

Yurt dışından 4 adet konteyner istif vinci gemi ile limana geldi ve montajları başladı. Gemport liman işletmesinden yapılan açıklamada, "Limana gelen 4 adet konteyner istif vinci 12 milyon dolar değerinde. Çalışmalar kapsamında genişletilen rıhtım inşaatı bitiminde de 3 adet QC konteynır yükleme vinci gelecek. Bu vinçlerin tanesi 30 milyon dolar. Projenin bitiminde Marmara’nın en büyük limanı ile birlikte Bursa’nın dünyaya açılan en önemli limanı Gemport olacak” denildi.

2 yılda bitirilmesi planlanan proje için toplam 150 milyon dolar yatırım yapılacak.