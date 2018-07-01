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01 Temmuz 2018 10:57

YKS’nin 2. oturumu AYT başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) bugün gerçekleştirildi.

YKS’nin 2. oturumu AYT başladı

01 Temmuz 2018 10:57

Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileleri de dışarıda dua okuyup heyecanla sınavın sona ermesini bekliyori.


Tüm yurtta olduğu gibi Bursa’da da bu yıl ilki gerçekleştirilen YKS’nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı’nın (TYT) ardından, bugünde ikinci oturumu olan AYT heyecanı yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okula gitmeye çalışan öğrenciler, geç kalmamak için adeta zamanla yarıştı. Sabah saatlerinde yoğun trafik nedeniyle geç kalma telaşı yaşayan bazı öğrenciler, sınav merkezlerine yürüyerek gitmeyi tercih etti.


Yaklaşık 2 milyon öğrencinin katıldığı ve tek oturum olarak 135 dakika sürecek sınav için öğrenciler önceden belirlenen okullarda dersliklere alındı. Saat 10.15’de başlayan sınav için 09.00’da açılan kapılar, 10.00’da kapatıldı. Okul önlerinde sıkı denetim alan polis ekipleri, sınava giren öğrencilerin üzerilerini arayıp, kimlikleri kontrol etti. Öğrenciler sınav heyecanı yaşarken, veliler de sınava giren öğrenciler kadar heyecanlı bir şekilde dışarıda gölgelik alanlarda bekleyerek ve dua ederek sınavın bitmesini bekliyor.


Sınava giriş saatini kaçıran bazı öğrenciler içeri alınmadı. Bu duruma bazıları isyan etti, bazıları ise hiçbir şey demeden okuldan ayrıldı. Sınava girişte ÖSYM’nin koyduğu yasaklar tamamen uygulanırken, öğrenciler tepeden tırnağa aranıp, sınav kağıdı ve kimlikleri haricinde başka bir şeyle içeri alınmadı.




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