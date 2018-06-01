YÖK’ten Büyükorhan’a müjde

Ormancılık ve orman ürünleri programı, avcılık ve yaban hayatı bölümleri ile eğitim veren Büyükorhan Meslek Yüksek Okulu’na çocuk gelişimi programının açılmasına yönelik teklif, Uludağ Üniversitesi senatosunda daha önce kabul edilmişti.

YÖK yürütme kurulundan da onay çıktı. 3 öğretim görevlisi kadrosu verilmesi durumunda 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında bölüm öğrenci almaya başlayacak.

Konuyla yakından ilgilenen ve müjdeli haberi Büyükorhan Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Sinan Babayiğit ile görüştükten sonra veren AK Parti İlçe Başkanı Av. Üzeyir Tüfekçi, ”Burada daha önce çocuk gelişimi programına yönelik talebi ele alıp ilgili makamlara taşıdık. Bir kaç aşamayı geçtikten sonra son aşama olan yani YÖK’ün onay vermesi kalmıştı. Rektörlük senato tarafından yapılan başvuruyu kabul gördü ve son aşama olan YÖK yürütme kurulunca da Büyükorhan Meslek Yüksek Okulu’na Çocuk Gelişimi programının açılmasına onay verdi. Öğretim görevlisi verilmesi durumunda yeni bölümümüzü 2018-2019 yılında Büyükorhan ilçemize kazandırmayı planlıyoruz" dedi.

YÖK yürütme kurulunun onay vermesi ve çocuk gelişimi programına 3 öğretim görevlisi kadrosu verilmesi durumunda önümüzdeki günlerde program öğrenci almaya başlayacak.