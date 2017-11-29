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29 Kasım 2017 09:48

Yol ortasında sızan madde bağımlısına aracın çarpıp kaçtığını sandılar

Bursa’da uyuşturucu kullandığı iddia edilen gencin ana yolda baygın haldeki görüntüsü yürekleri burktu.

Yol ortasında sızan madde bağımlısına aracın çarpıp kaçtığını sandılar

29 Kasım 2017 09:48

Vatandaşlar baygın halde yatan adama aracın çarpıp kaçtığını düşünürken, 112 ekipleri şahsın uyuşturucu kullandığını tespit etti.


Edinilen bilgiye göre, Haşimişcan Caddesi’nde yerde yatan bir genci gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Baygın yatan gence bir arabanın çarpıp kaçtığı zannedildi fakat 112 ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı. Olay yerine gelen ekipler, şahsın uyuşturucu kullandığını belirtti. Gencin baygın görüntüsü vatandaşların yüreklerini burktu. Olay yerine 2 ambulans ve 2 polis ekibi gelirken, ana yol bir süre trafiğe kapatıldı. Şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kendine gelemeyen genç Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Şahsı yol ortasında görüp sağlık ekiplerine haber veren Bilal Korkmaz, "Bir genç yerde yatıyordu. İlk önce anlamadık, ağzından köpükler geliyordu. Burası çok işlek, üzerinden bir araba geçer diye endişe ettik. Uyandıramayınca ambulansı aradık. Karşıda trafik ekipleri vardı, onlar da yardımcı oldular. Daha sonra 112 ekipleri geldi, madde kullandığını söylediler. Burada bu tip vakalar sık sık oluyor" dedi.




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