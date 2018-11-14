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Yola dökülen mazot kamyoneti şarampole uçurdu

Bursa’nın Keles ilçesinde yola dökülen mazot yüzünden kontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı.

Bursa'nın Keles ilçesinde yola dökülen mazot yüzünden kontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı.


Baraklı Mahallesi'ne inşaat malzemesi almaya giden Muhsin Uğur idaresindeki 59 EV 625 plakalı kamyonet yoldan çıktı. Sürücünün yola dökülen motor yağını fark etmemesi üzerine kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı. Kazanın şokunu üzerinden bir müddet atamayan Uğur, “Motor yağının yola ne şekilde döküldüğünü ve neden temizlenmediğini anlayamadım” dedi.


Maddî hasarla atlatılan kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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