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01 Temmuz 2017 12:13

Yolcu minibüsü önünde seyreden araca çarptı: 8 yaralı

Bursa’nın İznik ilçesinde, ticari araç ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü önünde seyreden araca çarptı: 8 yaralı

01 Temmuz 2017 12:13


Kaza, İznik-Bursa yolunun Aydınlar köyü mevkiinde meydana geldi. Bursa’dan İznik istikametine giden 16 SHF 41 plakalı yolcu minibüsü, önünde seyreden 16 CLY 78 plakalı ticari araçla çarpıştı. Yol kenarında ki tarlaya savrulan minibüsün sürücüsü M.B, yolcular R.C, H.F, N.B, F.B, M.T, H.A, A.B. kazada yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 8 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya sebebiyet veren ticari aracın sürücüsü Ü.E. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.




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