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16 Temmuz 2018 14:12

Yolcu otobüsü alev alev yandı

Bursa’da yolcu otobüsü alev alev yandı.

Yolcu otobüsü alev alev yandı

16 Temmuz 2018 14:12

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alınırken, otobüs kullanılamaz hale geldi.


Bursa-İzmir kara yolunda seyir halinde olan bir yolcu otobüsü aniden alev alarak yanmaya başladı. Alevler kısa sürede bütün otobüse yayılırken, çevredeki diğer sürücüler 110 itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, yangının çıkış sebebi öğrenilemedi. Yolcuların büyük panik yaşadığı yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.




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