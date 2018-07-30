Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 12:07

Yolcu otobüsünde büyük ayıp

Şehirler arası yolcu otobüsünde istifra eden çocuk ile annesi araçtan indirilip yol ortasında bırakıldı.

Yolcu otobüsünde büyük ayıp

30 Temmuz 2018 12:07

Fenalaşan 8 yaşındaki küçük çocuk İHA muhabirleri tarafından hastaneye kaldırıldı.


Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan şehirler arası otobüs terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Burhaniye’ye seyahat eden Arzu Gündüz’ün (40) küçük oğlu Selahattin Tuna (8), otobüste fenalaşarak istifra etti. Bunun üzerine anne küçük çocuğunun üstünü değiştirmek için muavinden yardım istedi. Otobüste bulunan muavin ise Gündüz’e bir kova su getirerek otobüsü temizlemesini istedi. Arzu önce oğlunun üstünü değiştireceğini söyleyince otobüs şoförü ve muavin, Arzu Gündüz ve iki oğlu Selahattin Tuna ile Şaban Fırat Gündüz’ü (11) otobüsten indirip yol ortasında bıraktı. Sabahın erken saatlerinde yolda kalan aile mağdur olduklarını dile getirdi. Otobüs terminalinde baygın şekilde yatan küçük Tuna’yı İHA muhabirleri hastaneye götürdü. Selahattin Tuna Gündüz’ün tedavi altına alındığı öğrenildi.


Mağdure anne Arzu Gündüz, "Kamil Koç otobüsünde oğlum kusmaya başladı. Muavine ben de temizliğe yardımcı olurum dedim. Bana bir kova su getirdi, çocuğumun elini yüzünü yıkayayım dedim. Çünkü çocuğum hâlâ kusuyordu. İnşallah oğlumun ciddi bir şeyi yoktur. Yazık günah. Acınası bir durumdayız. Eşim beni buradan almaya gelecek. Kamil Koç firmasından da şikayetçiyim. Yazık, başka söyleyecek söz yok" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç