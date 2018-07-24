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24 Temmuz 2018 12:03

Yolda tartıştığı genci öldüren travestiye müebbet isteniyor

Bursa’da yol verme meselesi yüzünden tartıştığı genci öldüren travestiye müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Yolda tartıştığı genci öldüren travestiye müebbet isteniyor

24 Temmuz 2018 12:03

Travestinin 2006 yılında İzmir’de sevgilisini öldürdüğü ve 11 yıl 8 ay hapis cezası aldığı ortaya çıktı.


Geçen nisan ayında Osmangazi’ye bağlı Çekirge Caddesi’nde meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Görkem Bayraktar, yol verme meselesi yüzünden Derya Y. (49) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bayraktar, takip ettiği Derya Y. ile boğuşmaya başladı. Bu sırada Derya Y., cebinden çıkarttığı bıçakla Bayraktar’ı yaraladı. Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bayraktar hayatını kaybederken, Derya Y. ise tutuklandı.



Müebbet hapsi talep ediliyor


Cumhuriyet savcısı, Derya Y. hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde müebbet hapis cezasıyla dava açılan sanık önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Derya Y., ifadesinde Bayraktar’ın elinde bıçak olduğunu iddia etti. İddianamede ise, Bayraktar’ın elindekinin bıçak değil, pense olduğu belirtildi.



2006 yılında sevgilisini öldürmüş


Öte yandan, sanığın 2006 yılında da birlikte yaşadığı Oğuzhan Ç.’yi öldürdüğü ortaya çıktı. Sanığın bu suçtan 11 yıl 8 ay hapis cezası aldığı iddianamede yer aldı. Hayatını kaybeden Oğuzhan’ın ölümünden sonra ailesi ise, organlarını bağışlamıştı.




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