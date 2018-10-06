Yolda uyuyan köpeği ezdi, arkasına bile bakmadı

Bursa'da servis aracı sürücüsü yolda uyuyan köpeği ezdi, arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. Köpeğin kanlar içerisinde can verdiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Nilüfer ilçesinde bulunan TOKİ konutlarının önünde sabah saatlerinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, servis aracının şoförü yolda uyuyan köpeğin üzerinden geçerek gidiyor. Başı ezilen köpek yerde kanlar içerisinde can çekişirken, başka bir köpek ise yanına yaklaşmaya çalışıyor.

Sosyal medyada bugün paylaşılan bu görüntünün ardından servis sürücüsü büyük tepki alırken, hayvanseverler sorumsuz sürücü için suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.