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04 Haziran 2018 14:39

Yoldan çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Bursa’da bir otomobil yoldan çıkarak takla attı.

Yoldan çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

04 Haziran 2018 14:39

Kazada sürücü, eşi, kızı ve torunu olmak üzere 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Bursa Büyükorhan ilçesi Hacıahmetler Mahallesi yolu mevkisinde meydana geldi. Orhaneli’den Dursunbey ilçesine cenazeye giden Ali Osman Özkul (64) idaresindeki 16 DM 105 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı ve menfeze düştü. Feci kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Büyükorhan ve Orhaneli ilçeleri 112 ekipleri, otomobilden çıkarılan sürücü Ali Osman Özkul (64), eşi Bahriye Özkul (57), kızı Fatma Özkul (39) ve torunu Şevval Kolalı’ya (5) ilk müdahalelerini yaparak ambulanslar ile Orhaneli Devlet Hastanesine kaldırdı. Vücudunda kırık şüphesi bulunan sürücünün eşi Bahriye Özkul Büyükorhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan müdahaleler sonucunda Bahriye Özkul 112 helikopter ambulansı ile Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.




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