Lig ekibi İnegölspor Teknik Direktörü Murat Yoldaş, “İnegölspor ile sözleşmemiz sona erdi. Kongre sürecini bekleyeceğiz. İnegölspor’la çalışmayı isterim. Burası biz teknik adamın çalışmayı isteyeceği bir kulüptür. Eğer teveccüh edilirse, İnegölspor’u bir üst lige veya daha üst yerlere taşımaya talip olabiliriz” dedi.

Teknik Direktör Murat Yoldaş, kulüp tesislerinde yaptığı açıklamada, "İnegölspor’a imza attığım ilk gün bazı şeyler söylemiştim. Bizler hocasından, yöneticisinden, futbolcusundan başlayarak, hepsinin gelip geçici olduğunu, kulüplerin baki olduğunu söylemiştim. Asıl olanda kulübün var olmasıdır zaten. Anlaştığım zaman İnegölspor’a gelip geçici olmaya değil, burada iz bırakmaya geldiğimi söylemiştim. Bunu da başardığımıza inanıyorum. İnegölspor’da çalışmaktan son derece mutlu oldum. Sezon başı bir sürü zorluklar, sıkıntılar çekildi. Tam olarak olmasa da transferi yaptık. Kampımızı da geç de olsa yaptık” dedi.

Tecrübeli teknik adam sözlerine şöyle devam etti:

“Başlarda kamuoyunun bakış açısı çok önemliydi. Maddi imkansızlıklar altında oluşturulan bu takım kümede kalsın mantığı vardı. Bu doğrultuda geçen 5-6 hafta ve 7-8. haftalardan sonra takımımız oturdu ve ivme kazandı. Ben bu süreç içerisinde her zaman için ‘sabırlı olalım, bu takım çok iyi olacak’ diye açıklamalarım hep olmuştur. Çünkü takımda o çalışma azmi, o istek, o birlik ve beraberlik çok kolay oluşmuyor. Belli bir süreç lazım. O süreçte 10 haftayı buldu. 10 haftadan sonrada güzel bir ivme kazılmaya başlandı. Oyunsal olarak ta, mücadele olarak ta daha iyi yerlere geldik. Tabi bundan sonraki süreçte ilk devreyi bitirdiğimizde ulaştığımız 29 puan vardı. Tabi bu takımda olsun, çevrede olsun büyük bir rahatlama sağladı. Küme düşme sebebiyle yola çıkarılan bir takımın 29 puan alması gayet başarılı oluyor. Geçmiş senelere bakıldığında 40 puanla, 40 puanın altındaki puanlara ulaşıldığında kümede kalması bile zor oluyordu. Geçen seneye bakıldığı zaman 37-38 puanla ligde kalınmış. İnegölspor o korkuyu daha ilk devre atlatmış bulundu.”

Yoldaş, “Benim İnegölspor’la olan sözleşmem bitti. Biz İnegölspor’u çok seviyoruz. Güzelde bir senemiz geçti. Oyuncularla güzel bir kaynaşmamız oldu. Yönetimle, taraftarla aynı şekilde. İnanıyorum ki, bütün İnegölspor severlerin bize bakışı çok sıcak. Onlara yine ben sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tabiî ki profesyoneliz. Kongre sürecini bekleyeceğiz. İnegölspor’la çalışmayı isterim. Bir teknik adamın çalışmayı isteyeceği bir kulüptür. Eğer teveccüh edilirse, İnegölspor’u bir üst lige veya daha üst yerlere taşımaya talip olabiliriz. Önümüzde bir aylık bir süreç var. Ne olur ne biter zaman her şeyi açığa çıkartacaktır" dedi.