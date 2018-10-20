Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan yaya öldü

Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen Selim Gilimörtmez'e otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Çalı-Yaylacık yolu üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, arızalanan aracını yol kenarına çekip tamir etmesi için tamirci çağırdı. Oto tamirciliği yapan Selim Gilimörtmez, arıza yapan otomobili tamir etmek için olay yerine gitti. Yolun karşısına geçmek isteyen Gilimörtmez'e, otoyoldan geçen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile Gilimörtmez yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılırken, polis ekipleri de otoyolda önlem alarak trafiğin akışını sağladı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.