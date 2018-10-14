Yönetim Kurulu İTSO'yu üyeleriyle birlikte yönetiyor

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Yönetim Kurulu, odanın 19 ayrı meslek komitesine kayıtlı üyeleri ile İTSO Merkez Binası'nda istişarelerde bulunmak üzere bir dizi toplantı düzenliyor.

İTSO'nun 2 Ekim tarihinde başlayan komite toplantıları, 19 Kasım'a kadar devam edecek. 13 toplantıdan şimdiye kadar 5'i, 7 meslek komitesinin üyelerinin ile gerçekleştirildi. İTSO Meclis Başkanı Mahmut Demirtaş, Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ ve Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili komitelerin Meclis Üyeleri ve Genel Sekreter Mustafa Şentürk'ün de hazır bulunduğu toplantılara ilgi oldukça yüksek oluyor. Toplantılara katılan İTSO üyeleri, ekonomide yaşanan genel sorunlar, faaliyet gösterdikleri sektörde yaşadıkları sıkıntılar, İnegöl özelinde yapılması gerekenler hakkındaki görüş ve çözüm önerilerini dile getiriyorlar.

Toplantılar hakkında bilgi veren İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, oda yönetimi olarak üyelerinin fikirlerine çok önem verdiklerini belirterek, katılımcı demokrasi anlayışlarının bir yansıması olarak bu toplantıları planladıklarını söyledi. Uğurdağ, Nisan ayında yapılan oda seçimlerinde oluşan yeni meclis ve yeni yönetim kurulunun önümüzdeki dört yıl için belirlediği yeni hedeflerini oda üyelerinin görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendireceklerini ifade etti. Yapılan toplantılarda üyelerinden aldıkları talep ve beklentileri odanın 2018-2021 stratejik planlarını revize ederek hayata geçireceklerine vurgu yapan Uğurdağ, “Toplantılarda dile getirilen sorunların çözümü yönündeki önerileri dikkatle inceleyecek ve belirlenen sorunların kısa sürede çözümlenmesi ve sunulan önerilerin hayata geçmesi için var gücümüz ile çalışacağız. Üyelerimiz, oda tarihinde ilk kez İTSO yönetimi ile yüz yüze temasta bulundukları ve sorunlarının dinlenip ve çözüm yollarının aranmasından dolayı çok memnun olduklarını ifade ediyorlar. Aldığımızı olumlu tepkileri, doğru yolda olduğumuzu göstermesi açısından çok önemli buluyoruz” dedi.

"Sorunları ve çözüm önerilerini ilgili kurumlar ile paylaşıyoruz”

Uğurdağ, İnegöl'ün özel sektördeki çatı kuruluşu olan İTSO'nun gerek iş dünyasının, gerek İnegöl'ün sorunlarını tespit etmek için yoğun bir çaba içinde olduğunu da söyledi. Son zamanlarda iş âleminin yaşadığı sıkıntıların aşılması için gayret gösterdiklerine vurgu yapan Uğurdağ, şunları söyledi:

“İTSO yönetimi olarak üyelerimizi ve devletimizle birlikte topyekûn bir duruş sergilemeye, milli bir dayanışma içine girmeye ve elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu önemle vurgulamak istiyorum. İş dünyasının temsilcisi olarak şehrimizin sorunlarını ortaya koyarak paydaşlarımız ile lobi çalışmalarına çok önem veriyoruz. Toplantılarda; finans, enflasyonla mücadele, yeni pazar arayışları gibi ekonomik hayata ilişkin genel sorunlar konuşuluyor. İnegöl'de yeni planlamalar ile sektörlerin kümeleştirilip ticaretlerinin kolaylaştırılması, ayrıca İnegöl'ün imar planları, yapılaşma, altyapı ve trafik gibi mahallî sorunları ve çözüm önerileri de dile getiriliyor. İTSO yönetimi olarak bize iletilen bu sorunları ilgili kurumlarla birlikte çözmek için gereken adımları atıyoruz.”