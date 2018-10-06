Yöresel ürünler sergi kapılarını açtı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Yöresel Ürünler Tanıtım Günleri başladı.

Sergi, Adnan Menderes Meydanı'nda ziyaretçilere kapılarını açıldı. Yöreye has tabiî gıdalardan el sanatlarına kadar ilçenin sahip olduğu bütün değerlerin vitrine çıktığı sergi ilgi gördü. Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, titiz bir saha çalışması yaparak bütün yerli lezzetlerle birlikte etnografik malzemeleri bu sergide buluşturduklarını söyleyerek, “Topraklarımızın verimliliği, onu işleyen ellerin altında yatıyor. Dağında ayrı, ovasına ayrı ürünlerin yetiştiği bu coğrafyada üreten her insanı destekliyoruz. Ürettiği tohumu öğüterek bize ekmek olarak verenlerin emeğini geleceğe taşımanın derdindeyiz. Bu da tabiî hayatı ve yetiştirilen ürünleri fark etmekle, üreticilerimize yeni ekonomik alanlar açmakla oluyor. Bu yıl, 20 stantta 43 iştirakçi ve yüzlerce ürünle bu faaliyeti yapıyoruz. Akçapınar'ın kara incirini, Karaoğlan'ın fasulyesini, bereketli ovamızın domates ve biber gibi katma değer oluşturan sebzeleri ile süt ve süt ürünlerimizi daha çok insana ulaştırıyoruz. Bunun yanında ustaların elinden çıkan baston, kasnak ve semer gibi el emeği ürünlerde geleneksel bir miras olarak bu sergide yer alıyor. Ayrıca Uğur Böceği Kültür Merkezleri'nde kurs gören kadınlarımızın göz nuru eserlerini de alıcıyla buluşturuyoruz. Özellikle genç kuşaklar sergiyi ziyaret ederek geçmişin ve emeğin güzelliğini yakından görebilirler. ‘Elimizden, yöremizden' diyerek sayısız değerimizin yeni pazarlar bulmasına yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Üretici ve alıcıyı buluşturan iki günlük serginin açılışının ardından davetliler tezgâhları gezerek alışveriş yaptı.