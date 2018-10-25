Yörex Fuarı'nda İnegöl'e büyük ilgi

Antalya'da 24-28 Ekim tarihlerinde düzenlenen 8. Yöresel Ürünler Fuarı'nda İnegöl standı büyük ilgi gördü.

Yüzlerce mahallî ürünün sergilendiği YÖREX Fuarı'nda İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) tarafından açılan stantta sergilenen İnegöl'e mahsus ürünler büyük ilgi gördü. Antalya'da bu yıl 8'incisi düzenlenen fuarda İTSO'nun standını ziyaret edenler arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da vardı. Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle bu yıl 8'incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), 13-17 Eylül tarihlerinde ANFAŞ EXPO Center'da ziyaretçilerini kabul ediyor.

Türkiye'nin en renkli fuarı YÖREX, 10 bin metrekarelik alanda Türkiye'nin farklı yörelerinden gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Yaklaşık 200 bin ziyaretçi beklenen fuarda 81 ilin mahalî değerleri ve ürünleri sergileniyor. Bursa ve ilçeleri Ticaret ve Sanayi odaları ile Ticaret Borsalarının da aralarında bulunduğu Türkiye'deki 110 oda ve borsanın katılımıyla gerçekleştirilen fuarda, en çok ilgi gören stantlardan biride İnegöl'e özgü ürünlerin tanıtımının yapıldığı İTSO'nun açtığı stant oldu. Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aydın'ın temsil ettiği İTSO standını çok sayıda kişinin yanı sıra TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da ziyaret etti.

Fuar hakkında bilgi veren İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, YÖREX'in, üretildiği ve yetiştirildiği yörenin adıyla anılan tarım ürünleri, gıda ürünleri, el sanatları ve sanayi ürünlerini ulusal ve küresel ölçekte tanıtmayı hedeflediğini belirtti.