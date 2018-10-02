Yörük, Manav ve Türkmenler dernekleşti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Yörük-Manav-Türkmen Kültür ve Dayanışma Derneği'nin hizmet binası açıldı.

Tahıl Meydanı'ndaki derneğin açılışına Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri Başkanı Dinçer Akyel, siyasi parti ve sivil toplum teşkilatlarının temsilcileri katıldı. Yörük-Manav-Türkmen Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şerif Acar yaptığı açılış konuşmasında, sivil toplum kuruluşlarının demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu söyledi. Acar, “ Dernekler, toplumda birlik beraberliğimizin çimentosudur. Biz de her karış toprağı şehit kanıyla sulanmış bu cennet vatanın bugününe ve yarınına hizmet edebilmek için derneğimizi kurduk. Bu vatanı, vatan yapan değerleri benimseyen, bu memleketin derdiyle dertlenen herkesin desteğini bekliyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ise derneklerin gönüllük esaslı çalışan kuruluşlar olduğunu belirterek, “Dernekleri yaşatmak gönüllük ister. Yüzlerce yıllık Yörük-Türkmen-Manav kültürünü yaşatmak için yola çıkan dernek üyelerinin sosyal dayanışmayı canlı kılacak her etkinlikte yanlarında olacağız. Dernek üyelerimize çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri Başkanı Dinçer Akyel'de yeni açılan dernekle her platformda dayanışma içinde olacaklarını kaydetti.

Derneği açılış kurdelesinin protokol tarafından kesilmesinin ardından davetlilere ikramda bulunuldu.